Keratokonjunktivitis sicca

Künstliche Tränen

Ciclosporin-Augentropfen

Punctum-Plug

Künstliche Tränenflüssigkeit, die alle paar Stunden angewandt wird, kann im Allgemeinen das Problem unter Kontrolle halten. Künstliche Tränenflüssigkeit sind Augentropfen, die mit Substanzen versetzt sind, die echten Tränen ähnlich sind und dabei helfen, das Auge mit Feuchtigkeit überzogen zu halten. Befeuchtende Salben, die vor dem Schlafen aufgetragen werden, halten länger als künstliche Tränenflüssigkeit und helfen dabei, eine Trockenheit der Augen am Morgen zu vermeiden. Solche Salben werden normalerweise nicht im Verlauf des Tages benutzt, da sie das Sehvermögen trüben können. Einige Ärzte empfehlen Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren, um den Fettfilm des Auges zu verbessern. Es gibt aber wenig Belege dafür, dass dies tatsächlich hilft.

Augentropfen, die Ciclosporin enthalten, können die mit der Trockenheit einhergehende Entzündung lindern. Diese Tropfen brennen, und es dauert Monate, bevor sie ihre Wirkung zeigen. Die Entzündung kann deutlich zurückgehen. Allerdings erweisen sich die Tropfen nur bei einer geringen Zahl von Patienten als wirksam. Es kann zudem hilfreich sein, eine trockene, zugige Umgebung und Rauch zu meiden und die Luft zu befeuchten.

Ein Ophthalmologe (ein Arzt, der auf die Beurteilung und chirurgische sowie nicht-chirurgische Behandlung von Augenkrankheiten spezialisiert ist) kann einen kleinen ambulanten Eingriff vornehmen, um Patienten mit trockenen Augen zu helfen. Im Verlauf dieses Verfahrens schiebt der Augenarzt Stopfen in die Puncta (die kleine Öffnung an den inneren Winkeln der Augen in der Nähe der Nase), um zu verhindern, dass die Tränen aus den Augen austreten, indem der Tränenfluss aus der Oberfläche des Auges durch den Tränengang und in die Nase blockiert wird. Auf diese Weise steht eine größere Menge an Tränenflüssigkeit zur Verfügung, um die Augen länger feucht zu halten. Bei sehr trockenen Augen können die Augenlider ein Stück zusammengenäht werden, um die Verdunstungsrate der Tränenflüssigkeit zu senken. In schweren Fällen kann der Tränengang verschlossen werden.

Ein spezielles Nasenspray kann ebenfalls zweimal täglich verwendet werden, um die Tränenproduktion anzuregen.

Wenn eine Person an einer Blepharitis (Lidrandentzündung) leidet, wird diese mit warmen Kompressen, Massage- und Heizgeräten, Augenlidspülungen und manchmal oral einzunehmenden Antibiotika behandelt.