Harninkontinenz bei Erwachsenen

Obwohl diese Störung bei älteren Erwachsenen häufiger auftritt, gehört sie nicht zum normalen Alterungsprozess.

Im Rahmen des Alterungsprozesses vermindert sich die Blasenkapazität, die Fähigkeit, die Blasenentleerung hinauszuzögern verringert sich, unwillkürliche Kontraktionen der Blase treten häufiger auf und die Blasenkontraktionen werden schwächer. Aus diesem Grund wird es immer schwieriger, das Wasserlassen hinauszuzögern, und die Blasenentleerung wird immer unvollständiger. Die Muskeln, die Bänder und das Bindegewebe des Beckens werden schwächer, was zur Inkontinenz führen kann. Bei Frauen in den Wechseljahren sinkt die Östrogen-Konzentration, was zu einer atrophischen Urethritis und atrophischen Vaginitis und einer zunehmenden Schwächung des Blasenschließmuskels führen kann. Bei Männern vergrößert sich die Prostata und blockiert teilweise die Harnröhre, was eine unvollständige Blasenentleerung und Druck auf den Blasenmuskel zur Folge hat. Diese Veränderungen treten bei vielen gesunden, kontinenten älteren Erwachsenen auf und können eine Inkontinenz begünstigen, verursachen diese jedoch nicht.

Eine Inkontinenz verringert die Lebensqualität in erheblichem Umfang und verursacht Schamgefühl, Isolation und Depression. Eine Inkontinenz ist häufig der Grund, weshalb ältere Erwachsene in einer Pflegeeinrichtung versorgt werden müssen. Der Urin irritiert die Haut und führt zur Bildung von Druckgeschwüren bei Menschen, die an Bett oder Rollstuhl gefesselt sind. Das Risiko für Stürze und Knochenbrüche ist bei älteren Erwachsenen mit Dranginkontinenz erhöht, da sie häufig schnell zur Toilette gehen müssen.

Die Medikamente, die bei vielen verschiedenen Formen von Inkontinenz am wirksamsten sind, sind Medikamente mit anticholinergen Effekten (siehe Randleiste Anticholinergikum: Was bedeutet das?). Diese Nebenwirkungen, wie Verstopfung, trockener Mund, Sehtrübung und manchmal sogar Verwirrtheit, sind für ältere Erwachsene sehr belastend.