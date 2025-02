Wechseljahre

Austrocknung und Verdünnung der Schleimhaut in der Scheide und in den Harnwegen: Östrogen kann Scheidentrockenheit vorbeugen oder behandeln, und dies kann sehr hilfreich sein, wenn eine Frau beim Geschlechtsverkehr mittlerweile Schmerzen hat. Wenn die Frau ausschließlich an trockener und dünner Schleimhaut leidet, wird von den Ärzten womöglich Östrogen zur Einführung in die Scheide empfohlen. Zu diesen Präparaten zählen niedrig dosiertes Östrogen in Tablettenform, niedrig dosiertes Östrogen in einem Ring, niedrig dosiertes Östrogen als Creme sowie Zäpfchen mit DHEA (Dehydroepiandrosteron). Wenn niedrig dosiertes Östrogen verwendet wird, müssen Frauen, die ihre Gebärmutter noch haben, kein Progestogen einnehmen. Bei hoch dosiertem Östrogen müssen Frauen mit Gebärmutter ein Progestogen einnehmen.