Andere Augensymptome

Das Gefühl von trockenen Augen kann auf einer Vielzahl von Zuständen beruhen, darunter auch eine unzureichende Tränenproduktion, eine beschleunigte Verdunstung der Tränenflüssigkeit oder in seltenen Fällen auch eine Operation zur Korrektur von Refraktionsfehlern, ein Mangel an Vitamin A (selten in Industrieländern) oder auf dem Sjögren-Syndrom. Trockene Augen können auch altersbedingt auftreten. (Siehe auch Keratokonjunktivitis sicca.)

Die Menge der Tränenproduktion kann gemessen werden, dies vor allem, wenn der Verdacht auf Sjögren-Syndrom besteht. Zudem kann der Arzt auch versuchen, festzustellen, ob die Tränenflüssigkeit zu schnell verdunstet. Er gibt eine kleine Menge eines gelben Farbstoffs (Fluorescein) in das offene Auge und misst, wie lange die Tränen brauchen, um zu verdunsten. Im Verlauf des Tages kann Trockenheit der Augen durch Tropfen gelindert werden, die menschliche Tränen imitieren (künstliche Tränen). In der Nacht kann eine Salbe eingesetzt werden, um die Trockenheit am Morgen zu reduzieren.