Введение в лабораторную диагностику инфекционных заболеваний

Лабораторные анализы могут идентифицировать микроорганизмы прямым методом (например, визуально при микроскопии, путем выращивания культур микроорганизмов) или непрямым методом (например, идентифицируя антитела к возбудителю). Основные виды анализов:

Обычно тест-культура – это золотой стандарт для идентификации микроорганизмов, но результаты могут быть недоступны в течение многих дней или недель; кроме того, болезнетворные микроорганизмы могут быть выделены в культуре, что делает полезными альтернативные тесты. После культивирования и последующей идентификации возбудителя, в условиях лаборатории возможно также оценить его чувствительность к антибактериальным препаратам. Иногда для определения специфических генов устойчивости могут быть использованы молекулярные методы.

Некоторые тесты (например, окрашивание по Граму, обычная аэробная культура) могут обнаружить большое разнообразие болезнетворных микроорганизмов. В то же время некоторые возбудители могут быть не выявлены в анализах; поэтому клиницисты должны знать об ограничениях каждого теста для конкретных микроорганизмов. В таких случаях врачи должны запрашивать анализы, специфичные для предполагаемого патогена (например, специальные красители или среда для культуры) или рекомендовать лаборатории выбирать определенные тесты для исследования предполагаемых микроорганизмов.

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