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Введение в лабораторную диагностику инфекционных заболеваний

Авторы:Maria T. Vazquez-Pertejo, MD, FACP, Wellington Regional Medical Center
Проверено/пересмотрено окт. 2022

Лабораторные анализы могут идентифицировать микроорганизмы прямым методом (например, визуально при микроскопии, путем выращивания культур микроорганизмов) или непрямым методом (например, идентифицируя антитела к возбудителю). Основные виды анализов:

Обычно тест-культура – это золотой стандарт для идентификации микроорганизмов, но результаты могут быть недоступны в течение многих дней или недель; кроме того, болезнетворные микроорганизмы могут быть выделены в культуре, что делает полезными альтернативные тесты. После культивирования и последующей идентификации возбудителя, в условиях лаборатории возможно также оценить его чувствительность к антибактериальным препаратам. Иногда для определения специфических генов устойчивости могут быть использованы молекулярные методы.

Некоторые тесты (например, окрашивание по Граму, обычная аэробная культура) могут обнаружить большое разнообразие болезнетворных микроорганизмов. В то же время некоторые возбудители могут быть не выявлены в анализах; поэтому клиницисты должны знать об ограничениях каждого теста для конкретных микроорганизмов. В таких случаях врачи должны запрашивать анализы, специфичные для предполагаемого патогена (например, специальные красители или среда для культуры) или рекомендовать лаборатории выбирать определенные тесты для исследования предполагаемых микроорганизмов.

Таблица

Диагностические тесты на некоторые бактериальные патогены

Микроорганизм

Микроскопия

Культуральное исследование

МАНК

Определение антигена

Выявление антител

Виды анаплазмы

Bacillus anthracis

Виды Bartonella

Bordetella pertussis

Borrelia

✓*

✓*

Виды Brucella

Виды Chlamydia

Clostridium botulinum

Clostridioides difficile

Clostridium tetani

Corynebacterium diphtheriae

Вид Coxiella

Виды Erysipelothrix

Francisella tularensis

Haemophilus ducreyi

Helicobacter pylori

✓*

Kingella spp

✓*

виды рода Klebsiella

Виды Legionella

Виды Leptospira

✓*

Виды Listeria

виды рода Mycoplasma

бактерии Нейссерия (Neisseria)

Nocardia

Rhodococcus equus

Виды риккетсий

Виды Streptococcus

Treponema pallidum

Tropheryma whipplei

Виды Vibrio

Yersinia pestis

Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.

* Тест не доступен широко в клинической практике.

МАНК = Метод амплификации нуклеиновых кислот

Таблица

Диагностические тесты на микобактериальные патогены

Микроорганизм

Микроскопия

Культуральное исследование

МАНК

Определение антигена

Выявление антител

Нетуберкулезный

✓*

Туберкулез и язвы

микобактерия лепры

Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.

* Тест не доступен широко в клинической практике.

МАНК = Метод амплификации нуклеиновых кислот

Таблица

Диагностические тесты на некоторые грибковые патогены

Микроорганизм

Микроскопия

Культуральное исследование

МАНК

Определение антигена

Выявление антител

виды рода Aspergillus

Виды Blastomyces (бластомицет)

Виды Candida

виды Coccidioides

Cryptococcus neoformans

дерматофиты

Histoplasma capsulatum

Malassezia spp

Виды Mucorales

Pneumocystis jirovecii

Sporothrix spp

Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.

МАНК = Метод амплификации нуклеиновых кислот

Таблица

Диагностические тесты на некоторые вирусные патогены

Микроорганизм

Микроскопия

Культуральное исследование

МАНК

Определение антигена

Выявление антител

Аденовирус

✓*

BK-вирус

COVID-19 (SARS-CoV2)

Цитомегаловирус (ЦМВ)

Энтеровирусы

Вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ)

Гепатит А, В, С, D и Е

Вирус простого герпеса

Вирус герпеса 6

ВИЧ

Вирус папилломы человека (ВПЧ)

Грипп

вирус JC

Вирус Лакросса

Вирус лимфацитарного хориоменингита

Корь

Оспа обезьян

Эпидемический паротит (свинка)

Нововирус

парагрипп

Парвовирус В19

Вирус Повассан

Бешенство

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ)

Краснуха

Вирус энцефалита Сент-Луи

Вирус клещевого энцефалита

Вирус ветряной оспы

Вирус Западного Нила

вирус Зика

Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.

* Тест не доступен широко в клинической практике.

МАНК = Метод амплификации нуклеиновых кислот

Таблица

Диагностические тесты на некоторые протозойные и паразитарные патогены

Микроорганизм

Микроскопия

Культуральное исследование

МАНК

Определение антигена

Выявление антител

Babesia

Cryptosporidium

Cyclospora

Entamoeba

Enterobius vermicularis

Giardia

Кишечные нематоды

Leishmania spp

виды рода Plasmodium

Чесотка

Taenia solium

Виды Toxocara

Trichinella spiralis

Виды Trypanosoma

Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.

МАНК = Метод амплификации нуклеиновых кислот

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