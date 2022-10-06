Введение в лабораторную диагностику инфекционных заболеваний

Лабораторные анализы могут идентифицировать микроорганизмы прямым методом (например, визуально при микроскопии, путем выращивания культур микроорганизмов) или непрямым методом (например, идентифицируя антитела к возбудителю). Основные виды анализов:
Иммунологические тесты (тесты на агглютинацию, такие как реакция латекс-агглютинации, иммуноферментный анализ, Вестерн-блоттинг, реакция преципитации и реакция связывания комплемента)
Методы идентификации, основанные на выделении нуклеиновых кислот
Обычно тест-культура – это золотой стандарт для идентификации микроорганизмов, но результаты могут быть недоступны в течение многих дней или недель; кроме того, болезнетворные микроорганизмы могут быть выделены в культуре, что делает полезными альтернативные тесты. После культивирования и последующей идентификации возбудителя, в условиях лаборатории возможно также оценить его чувствительность к антибактериальным препаратам. Иногда для определения специфических генов устойчивости могут быть использованы молекулярные методы.
Некоторые тесты (например, окрашивание по Граму, обычная аэробная культура) могут обнаружить большое разнообразие болезнетворных микроорганизмов. В то же время некоторые возбудители могут быть не выявлены в анализах; поэтому клиницисты должны знать об ограничениях каждого теста для конкретных микроорганизмов. В таких случаях врачи должны запрашивать анализы, специфичные для предполагаемого патогена (например, специальные красители или среда для культуры) или рекомендовать лаборатории выбирать определенные тесты для исследования предполагаемых микроорганизмов.
Диагностические тесты на некоторые бактериальные патогены
Микроорганизм
Микроскопия
Культуральное исследование
МАНК
Определение антигена
Выявление антител
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Rhodococcus equus
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Виды риккетсий
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Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.
* Тест не доступен широко в клинической практике.
МАНК = Метод амплификации нуклеиновых кислот
Диагностические тесты на микобактериальные патогены
Микроорганизм
Микроскопия
Культуральное исследование
МАНК
Определение антигена
Выявление антител
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Туберкулез и язвы
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микобактерия лепры
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Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.
* Тест не доступен широко в клинической практике.
МАНК = Метод амплификации нуклеиновых кислот
Диагностические тесты на некоторые грибковые патогены
Микроорганизм
Микроскопия
Культуральное исследование
МАНК
Определение антигена
Выявление антител
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Виды Blastomyces (бластомицет)
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Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.
МАНК = Метод амплификации нуклеиновых кислот
Диагностические тесты на некоторые вирусные патогены
Микроорганизм
Микроскопия
Культуральное исследование
МАНК
Определение антигена
Выявление антител
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BK-вирус
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Гепатит А, В, С, D и Е
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Вирус Лакросса
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Эпидемический паротит (свинка)
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Вирус энцефалита Сент-Луи
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Вирус клещевого энцефалита
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Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.
* Тест не доступен широко в клинической практике.
МАНК = Метод амплификации нуклеиновых кислот
Диагностические тесты на некоторые протозойные и паразитарные патогены
Микроорганизм
Микроскопия
Культуральное исследование
МАНК
Определение антигена
Выявление антител
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Кишечные нематоды
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Adapted from Bennett JE, Dolin R, Blaser MJ: Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th Edition. Elsevier, 2020.
МАНК = Метод амплификации нуклеиновых кислот