Ipolipidemia

Questa condizione autosomica recessiva è causata da mutazioni del gene della proteina di trasferimento microsomiale dei trigliceridi, una proteina fondamentale per la formazione dei chilomicroni e delle lipoproteine a densità molto bassa (VLDL). I grassi della dieta non possono essere assorbiti e le lipoproteine, in entrambe le vie metaboliche, sono pressoché assenti dal siero; il colesterolo totale è tipicamente < 45 mg/dL (< 1,16 mmol/L), i trigliceridi sono < 20 mg/dL (< 0,23 mmol/L) e le LDL non sono misurabili.

La condizione spesso viene notata per la prima volta nei neonati con malassorbimento lipidico, steatorrea e difficoltà di accrescimento. La malattia può provocare disabilità intellettiva. Siccome la vitamina E viene distribuita ai tessuti periferici attraverso le VLDL e le LDL, la maggior parte delle persone affette sviluppa, infine, una grave carenza di vitamina E. La sintomatologia comprende alterazioni del visus dovuti a una lenta degenerazione retinica, neuropatia sensitiva, sintomi da degenerazione dei cordoni midollari posteriori di atassia e parestesie e sintomi cerebellari di dismetria, atassia e spasticità che possono alla fine condurre al decesso.

La diagnosi viene fatta dall'assenza di apoproteina B (apo B) nel plasma. I campioni di biopsia intestinale mostrano la l'assenza di proteina di trasferimento microsomiale. L'acantocitosi eritrocitaria è una caratteristica distintiva allo striscio periferico. Test genetici possono confermare la diagnosi.

Il trattamento del deficit di vitamina E è basato su dosi elevate (100-300 mg/kg 1 volta/die per via orale) di vitamina E con integrazione di grassi alimentari e di altre vitamine liposolubili. La prognosi è spesso sfavorevole.