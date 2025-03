L'anemia in gravidanza è una delle principali preoccupazioni di salute pubblica, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il 37% delle donne in gravidanza siano affette da anemia (1). In tutto il mondo, i tassi di anemia in gravidanza sono più alti nei paesi a basso reddito o medio-basso reddito. Negli Stati Uniti, uno studio su quasi 4 milioni di nascite ha rilevato che l'anemia prenatale era più frequente nelle donne di razza nera (22%) o nelle Isole del Pacifico (18%) e meno frequente in quelle asiatiche (11%) o bianche (10%) (2).

L'anemia nelle pazienti gravide è associata a esiti materni avversi (p. es., parto pretermine, distacco della placenta, ricovero in unità di terapia intensiva) e esiti avversi neonatali (p. es., morte fetale, ritardo di crescita, effetti sullo sviluppo neurologico) (3, 4, 5).

Durante la gravidanza, si verifica un'iperplasia eritroide del midollo, e la massa dei globuli rossi (GR) aumenta del 15-25% nel caso di una gravidanza singola (6). Tuttavia, un aumento eccessivo del volume plasmatico (dal 40 al 50%) si traduce in emodiluizione (idremia della gravidanza), e quindi un aumento del fabbisogno di ferro. Si verifica un'anemia fisiologica con una riduzione media dell'ematocrito dal 38-45% nelle donne sane non gravide a circa il 34% tardivamente nelle gravidanze singole e del 30% tardivamente in una gestazione multifetale. Nonostante l'emodiluizione, la capacità di trasporto dell'ossigeno resta normale per tutta la gravidanza. L'ematocrito normalmente aumenta immediatamente dopo il parto a causa di un'autotrasfusione di sangue materno nei vasi placentari di ritorno alla circolazione materna.

L'anemia si verifica in fino a un terzo delle donne nel corso del 3o trimestre, in genere causata da:

Una perdita acuta di sangue, di solito peripartum, è una causa frequente di anemia sideropenica.

Sintomatologia dell'anemia in gravidanza I sintomi iniziali dell'anemia di solito sono inesistenti o aspecifici (p. es., stanchezza, debolezza, sensazione di testa vuota, modesta dispnea da sforzo). Altri sintomi e segni comprendono pallore e, se l'anemia è grave, tachicardia o ipotensione. Una riduzione della crescita fetale deve indurre a valutare un'anemia materna.

Diagnosi dell'anemia in gravidanza Emocromo con formula, seguito da test basati sul valore del volume corpuscolare medio La diagnosi di anemia inizia con l'emocromo. I seguenti livelli di emoglobina (Hb) e ematocrito sono classificati come anemici nelle donne incinte (1): 1o trimestre: emoglobina < 11 g/dL; ematocrito < 33%

2o trimestre: emoglobina < 10,5 g/dL; ematocrito < 32%

3o trimestre: emoglobina < 11 g/dL; ematocrito < 33% Solitamente, se le donne presentano anemia, la valutazione successiva si basa sul valore del volume corpuscolare medio, a seconda che sia basso (< 79 fL) o alto (> 100 fL) (vedi tabella Caratteristiche delle anemie più comuni): Per anemie microcitiche: la valutazione comprende l'esame per la carenza di ferro (misurazione della ferritina sierica) e delle emoglobinopatie (mediante elettroforesi dell'emoglobina). Se questi test sono negativi e non vi è alcuna risposta al trattamento empirico, è di solito indispensabile la consulenza di un ematologo.

Per anemie macrocitiche : la valutazione comprende i livelli sierici di folati e di vitamina B12.

Per anemia da cause miste: è necessaria la valutazione di entrambi i tipi. Tabella Caratteristiche delle anemie più comuni Tabella Riferimento relativo alla diagnosi 1. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins: Practice Bulletin, Number 233, Anemia in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2021;138(2):e55-e64. doi:10.1097/AOG.0000000000004477

Trattamento dell'anemia in gravidanza Trattamento per far regredire l'anemia

Trasfusione se necessaria in presenza di gravi sintomi o indicazioni fetali Il trattamento dell'anemia durante la gravidanza è diretto a invertire la causa dell'anemia. La trasfusione è indicata per livelli di emoglobina materni < 6 g/dL (che sono associati ad un'anormale ossigenazione fetale) e per qualsiasi anemia se gravi sintomi costituzionali (p. es., sensazione di testa vuota, debolezza, affaticamento) o sintomi o segni cardiopolmonari (p. es., dispnea, tachicardia, tachipnea) sono presenti; la decisione non si basa esclusivamente sull'emoglobina (1). Per le donne con anemia nel terzo trimestre, i medici devono fare preparazioni appropriate per prevenire la perdita di sangue o gestire lo stato emodinamico e valutare se la perdita di sangue durante il parto è suscettibile di provocare un'anemia grave e se la paziente non è candidata a una trasfusione di sangue (p. es., nei pazienti Testimoni di Geova). Consigli ed errori da evitare Riferimento relativo al trattamento 1. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins: Practice Bulletin, Number 233, Anemia in Pregnancy. Obstet Gynecol. 2021;138(2):e55-e64. doi:10.1097/AOG.0000000000004477

Punti chiave L'aumento della massa dei globuli rossi e l'emodiluizione durante la gravidanza causano un'anemia fisiologica, ma la capacità di trasporto dell'ossigeno rimane normale per tutta la gravidanza.

Le cause più frequenti di anemia non fidiologica durante la gravidanza sono la carenza di ferro e la carenza di acido folico.

L'anemia in gravidanza è associata a esiti materni sfavorevoli (p. es., parto pretermine, distacco di placenta e ricovero in unità di terapia intensiva) e a esiti neonatali avversi (p. es., nati morti, restrizione della crescita, effetti sullo sviluppo neurologico).

Consigliare a tutte le pazienti gravide di assumere basse dosi di ferro nel primo trimestre per prevenire l'anemia al momento del parto.

Trattare la causa dell'anemia se possibile, ma la trasfusione è solitamente indicata in pazienti con una Hb < 6 g/dL o con sintomi gravi.