La causa della vitiligine è sconosciuta, ma è un disturbo della pigmentazione cutanea che potrebbe comportare un attacco da parte del sistema immunitario alle cellule che producono il pigmento cutaneo melanina (melanociti).

La vitiligine può avere carattere familiare o si può sviluppare spontaneamente.

La vitiligine può comparire con alcune altre malattie, come le malattie autoimmuni (quando l’organismo attacca i propri tessuti) e in particolare le malattie della tiroide. È associata più strettamente alle patologie che rendono la tiroide iperattiva (ipertiroidismo, in particolare se causato dalla malattia di Graves) e a quelle che rendono la tiroide ipoattiva (ipotiroidismo, in particolare se causato dalla tiroidite di Hashimoto). Anche le persone affette da diabete, morbo di Addison e anemia perniciosa sono maggiormente predisposte alla comparsa di vitiligine. Comunque, la relazione tra questi disturbi e la vitiligine non è chiara.

Melanocita Immagine

Occasionalmente, la vitiligine si verifica dopo una lesione fisica della pelle, ad esempio in risposta a un’ustione da sostanze chimiche o a un’ustione solare. Chi ne è affetto potrebbe anche notare che la vitiligine viene scatenata da un episodio di stress emotivo.

Anche l’immunoterapia può scatenare la vitiligine come effetto collaterale (ad esempio quando l’immunoterapia viene utilizzata per il trattamento del melanoma).