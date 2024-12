Ipertrofia adenotonsillare nei bambini

Alcuni bambini in età pre-scolare e adolescenti hanno tonsille e adenoidi abbastanza grandi, senza che accusino di un particolare disturbo. Tuttavia, le tonsille e le adenoidi possono ingrossarsi se infettate da un virus o da batteri che causa infezioni della gola (mal di gola). Anche le allergie (come le allergie stagionali o le allergie perenni), gli agenti irritanti e, in alcuni casi, il reflusso gastroesofageo possono causare l’ipertrofia adenotonsillare. L’esposizione continua a bambini con infezioni batteriche o virali, in ambienti come i centri per l’infanzia, aumenta il rischio di infezione.

Le tonsille ipertrofiche possono interferire con la respirazione e la deglutizione, mentre le adenoidi ipertrofiche possono ostruire il naso o le tube di Eustachio che collegano la parte posteriore della gola alle orecchie. In genere, tonsille e adenoidi ipertrofiche tornano alle dimensioni normali quando l’infezione si è risolta. A volte, l’ipertrofia persiste, in particolare nei bambini con infezioni frequenti o croniche.