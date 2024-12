Angiofibromi giovanili

Tomografia computerizzata e risonanza magnetica per immagini

Spesso angiografia

I medici formulano la diagnosi di angiofibroma giovanile sulla base dei sintomi.

Per confermare la diagnosi eseguono esami di diagnostica per immagini con tomografia computerizzata (TC) e risonanza magnetica per immagini (RMI).

L’angiografia (esame radiologico dei vasi sanguigni che consiste nell’iniettare un colorante nelle vene per delinearle con precisione) è un altro esame di diagnostica per immagini eseguito spesso per bloccare i vasi sanguigni del tumore (embolizzazione) prima dell’intervento chirurgico, in modo da contenere l’emorragia.

Un altro esame è la biopsia parziale del tumore, ma non è molto usato perché può causare forti emorragie.