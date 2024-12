Introduzione alle malattie dell’orecchio, del naso e della gola nei bambini

Le malattie dell’orecchio, del naso e della gola sono molto comuni in età pediatrica.

Nei bambini le infezioni dell’orecchio si verificano quasi con la stessa frequenza del raffreddore comune. Possono svilupparsi dietro il timpano (nell’orecchio medio), dando origine alla cosiddetta otite media, oppure davanti al timpano (nel condotto uditivo esterno), dando origine alla cosiddetta otite esterna.

Le infezioni della gola di solito non sono gravi, ma fastidiose per il bambino e possono far perdere giorni di scuola e rendere necessarie visite mediche.

Uno sguardo all’interno dell’orecchio

Uno sguardo all’interno del naso e della gola

Altri disturbi, come l’ipoacusia (deficit dell’udito) e le masse nel collo colpiscono pochi bambini, ma sono potenzialmente gravi. In genere, qualsiasi anomalia dell’orecchio, del naso o della gola nel bambino ( see page Papillomatosi respiratoria ricorrente e see page Angiofibromi giovanili) che non migliora in pochi giorni deve essere portata all’attenzione del medico. A volte questi disturbi e anomalie, se non vengono trattati, comportano problemi di comunicazione.