Il trattamento della secrezione auricolare è diretto alla causa. Alcune infezioni vengono trattate con antibiotici per via orale. A volte viene posizionato un pezzo di garza (detto stuello) per consentire agli antibiotici di penetrare un condotto uditivo molto gonfio (per esempio, nei casi di otite esterna grave).

Ai soggetti con un’importante perforazione del timpano si consiglia di evitare l’ingresso di acqua nell’orecchio. Per evitare l’ingresso di acqua nell’orecchio durante la doccia o quando ci si lava i capelli, è possibile inserire una pallina di cotone rivestita con vaselina nell’apertura del condotto uditivo. Il medico può anche creare dei tappi di silicone e inserirli nel condotto. Tali tappi hanno dimensioni e forma apposite per non andare a fondo nel condotto uditivo senza poter essere rimossi.

I soggetti con una piccola perforazione, come quella causata da un tubo di respirazione, devono chiedere al medico se sia necessario impedire l’ingresso di acqua nell’orecchio.

Un colesteatoma è trattato chirurgicamente.