I bambini con questa sindrome spesso evidenziano un caratteristico pianto acuto miagolante che ricorda quello di un gattino. Il pianto può essere udito subito dopo la nascita, dura varie settimane e poi scompare. Tuttavia, non tutti i neonati colpiti presentano questo pianto caratteristico.

Il neonato con questa sindrome può essere sottopeso alla nascita e si caratterizza per una testa piccola con molte caratteristiche anomale, come volto rotondeggiante, mandibola piccola, naso largo, occhi ampiamente separati e strabici e orecchie di forma anomala e impiantate in basso sulla testa. Spesso il bambino sembra debole. Sono comuni fusioni delle dita delle mani e dei piedi (sindattilia) e difetti cardiaci.

Sono presenti limitazioni significative dello sviluppo mentale e fisico.

Molti bambini con la sindrome del grido di gatto raggiungono l’età adulta, ma di solito presentano notevoli disabilità.