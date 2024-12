Otite media (cronica suppurativa)

Valutazione medica

La diagnosi di otite media suppurativa cronica avviene quando si osserva pus o un accumulo di materiale simile a cute in un foro o in una tasca sul timpano, spesso con secrezioni. Per identificare i batteri che provocano l’infezione i medici prelevano campioni delle secrezioni dall’orecchio.

Se il medico sospetta un colesteatoma, può prescrivere esami di tomografia computerizzata (TC) o risonanza magnetica per immagini (RMI). In pazienti con persistente o ricorrente tessuto di granulazione (nuovo tessuto che cresce sulla superficie in via di guarigione del timpano), il medico può eseguire una biopsia per verificare la presenza di tumori.