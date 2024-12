Infezioni acute dell’orecchio medio nei bambini

Visita medica

I medici pongono la diagnosi di queste infezioni usando una luce palmare chiamata otoscopio per verificare la presenza di arrossamento o edema nel timpano e di secrezioni dietro il timpano. A volte, devono rimuovere il cerume dal canale auricolare per vedere più chiaramente. I medici possono impiegare un otoscopio pneumatico, che monta un tubo e un bulbo di gomma, per insufflare aria nell’orecchio e valutare i movimenti del timpano. Se il timpano non si muove o si muove poco, nell'orecchio medio potrebbe esserci del liquido, un segno di infezione.