Masse nel collo nei bambini

Esami di diagnostica per immagini, tamponi, esami del sangue e test cutanei per la tubercolosi

Esami della tiroide

Biopsia

Dato che molte masse nel collo sono causate da infezioni virali e scompaiono senza trattamento, in genere non sono necessari esami, tranne nel caso in cui la massa persista per diverse settimane.

I medici possono tuttavia prelevare un tampone faringeo per escludere un’infezione batterica o prescrivere analisi del sangue per escludere mononucleosi infettiva, leucemia, ipertiroidismo o disturbi emorragici.

Si possono anche eseguire radiografie del torace e usare la tomografia computerizzata (TC) oppure la risonanza magnetica per immagini (RMI) della testa e del collo per determinare se la massa sia un tumore o una cisti e definirne precisamente dimensioni ed estensione. L’ecografia permette di determinare se la massa nel collo sia una cisti.

Può essere eseguito un test cutaneo per la tubercolosi.

Può essere prelevato ed esaminato un campione della massa (biopsia) per stabilire la presenza di un tumore canceroso.

Possono essere condotti una scintigrafia tiroidea e test della funzione tiroidea.

Possono essere necessari altri test, ad esempio l’uso di una sonda di esplorazione per esaminare naso, gola e laringe (la cosiddetta nasofaringolaringoscopia); i polmoni (broncoscopia) oppure l’esofago (esofagoscopia).