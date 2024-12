Disturbi della comunicazione nei bambini

Oltre il 6% dei bambini in età pre-scolare soffre di un disturbo della voce, il più delle volte raucedine. Questi problemi derivano in genere da un uso eccessivo della voce per lunghi periodi, dal parlare a voce troppo alta o da una combinazione delle due cose.

Molti bambini con disturbi della voce presentano piccoli noduli sulle corde vocali. Non è chiaro in che misura i disturbi della voce contribuiscano alla formazione dei noduli e quanto i noduli influenzino i disturbi della voce. I noduli guariscono in genere con la terapia della voce e raramente richiedono una chirurgia.