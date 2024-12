Naso e seni

Il naso è l’organo dell’olfatto e una principale via di transito dell’aria che entra ed esce dai polmoni. Il naso riscalda, umidifica e purifica l’aria prima che entri nei polmoni. Le ossa del viso intorno al naso contengono cavità denominate seni paranasali. Esistono quattro gruppi di seni paranasali: mascellari, etmoidali, frontali e sfenoidali. I seni riducono il peso delle ossa facciali e craniche mantenendo la solidità e la forma dell’osso. Inoltre le cavità piene d’aria del naso e dei seni aggiungono risonanza alla voce.

Localizzazione dei seni

La struttura di supporto della parte superiore della porzione esterna del naso è costituita da osso, mentre la parte inferiore è costituita da cartilagine. L’interno del naso è una cavità (cavità nasale), divisa in due fosse dal setto nasale. Il setto nasale è composto sia da osso sia da cartilagine e si estende dalle narici fino alla regione retronasale. Alcune ossa, dette conche nasali, sporgono nella cavità nasale, formando una serie di pieghe (turbinati). I turbinati aumentano notevolmente la superficie della cavità nasale, consentendo uno scambio più efficace di calore e umidità. Tra i turbinati possono svilupparsi dei polipi, spesso in soggetti con asma, allergie o fibrosi cistica e in quelli che usano aspirina per lunghi periodi.

La mucosa che riveste la cavità nasale è ricca di vasi sanguigni. La grande superficie e i numerosi vasi sanguigni consentono al naso di riscaldare e umidificare rapidamente l’aria che entra. Le cellule presenti nella mucosa producono muco e hanno sottili proiezioni ciliate (ciglia). Normalmente, il muco intrappola le particelle sporche che entrano, le quali vengono poi spinte dalle ciglia verso la parte anteriore del naso o verso la gola per essere rimosse dalle vie aeree. Questa azione permette di purificare l’aria prima che entri nei polmoni. Gli starnuti automaticamente puliscono le cavità nasali in risposta all’irritazione, così come la tosse pulisce i polmoni.

Come la cavità nasale, i seni sono rivestiti da una mucosa composta da cellule ciliate che producono muco. Le particelle sporche in entrata vengono intrappolate dal muco, quindi mosse dalle ciglia verso la cavità nasale attraverso piccole aperture del seno (osti). Poiché tali aperture sono molto piccole il drenaggio può facilmente essere bloccato da condizioni come raffreddori o allergie, che causano edema delle mucose. Il blocco del normale drenaggio del seno provoca infiammazione e infezione sinusale (sinusite).