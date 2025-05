Il rigurgito aortico consiste in un reflusso di sangue attraverso la valvola aortica che si verifica a seguito del rilasciamento ventricolare sinistro.

Il rigurgito aortico è dovuto al deterioramento della valvola aortica e della radice aortica circostante (base dell’aorta, il vaso sanguigno che trasporta il sangue dal cuore al resto dell’organismo).

A volte il deterioramento si verifica in un soggetto con una valvola aortica bicuspide, ma potrebbe anche essere dovuto a un’infezione batterica della valvola oppure a febbre reumatica.

Il rigurgito aortico non causa sintomatologia salvo laddove si sviluppi insufficienza cardiaca.

La diagnosi viene formulata in base ai sintomi e ai risultati dell‘esame obiettivo; l’ecocardiogramma serve a confermare la diagnosi e a valutarne la gravità.

La valvola cardiaca danneggiata va monitorata periodicamente in modo da poter essere sostituita o riparata chirurgicamente una volta che la perdita sia significativa e il cuore inizi a mostrare segni d’insufficienza.

(Vedere anche Panoramica delle valvulopatie e il video Il cuorev.)

La valvola aortica è l’apertura tra il ventricolo sinistro e l’aorta ascendente (la grande arteria che esce dal cuore). La valvola aortica si apre quando il ventricolo sinistro si contrae per pompare sangue nell’aorta. Quando la valvola aortica non si chiude completamente, avviene un rigurgito di sangue dall’aorta nel ventricolo sinistro quando il ventricolo sinistro si rilassa per riempirsi del sangue proveniente dall’atrio sinistro. Il riflusso di sangue, detto rigurgito, aumenta il volume e la pressione nel ventricolo sinistro. Come conseguenza, il carico di lavoro del cuore aumenta. Il compenso avviene per due meccanismi: le pareti muscolari dei ventricoli si ispessiscono (ipertrofia del muscolo) e il volume delle camere ventricolari aumenta (dilatandosi). Infine, nonostante il compenso, il cuore può non essere più in grado di soddisfare la richiesta di sangue da parte dell’organismo, è ciò determina insufficienza cardiaca con accumulo di liquido nei polmoni.

Cause del rigurgito aortico Il rigurgito della valvola aortica può comparire improvvisamente (acuto) o gradualmente (cronico). Le cause più comuni di rigurgito aortico acuto sono Infezione batterica della valvola (endocardite infettiva)

Lacerazione del rivestimento dell’aorta (dissezione aortica) Rimozione della prostata Video Le cause più comuni di rigurgito aortico cronico sono Indebolimento spontaneo della valvola o dell’aorta ascendente (soprattutto in presenza di un difetto congenito nel quale la valvola aortica è bicuspide, ovvero con solo due cuspidi anziché tre)

Febbre reumatica

Sifilide In Nord America ed Europa Occidentale, la febbre reumatica e la sifilide costituivano le cause più frequenti di insufficienza aortica; attualmente tali patologie sono rare grazie alla diffusione degli antibiotici. Nelle regioni dove gli antibiotici non sono diffusi, è tuttora frequente l’insufficienza aortica da febbre reumatica o da sifilide. Circa l'1% dei neonati presenta una valvola aortica bicuspide, ma, di frequente, questa non causa disturbi fino all'età adulta.

Sintomi del rigurgito aortico Un rigurgito aortico lieve è asintomatico, fatto salvo il caratteristico soffio cardiaco (suono cardiaco anomalo), udibile tramite uno stetoscopio ogni volta che il ventricolo sinistro si rilassa. In presenza di rigurgito grave possono svilupparsi sintomi se si sviluppa l’insufficienza cardiaca. L’insufficienza cardiaca causa dispnea da sforzo. In posizione sdraiata, specialmente nelle ore notturne, compare respiro affannoso. In posizione eretta il liquido che ristagna nelle porzioni superiori dei polmoni può refluire, ristabilendo una respirazione normale. Circa il 5% dei soggetti con rigurgito aortico presenta dolore toracico dovuto all’insufficiente apporto di sangue al muscolo cardiaco (angina), specialmente nelle ore notturne. Il polso, talvolta chiamato polso scoccante, risulta momentaneamente vigoroso, poi scompare rapidamente, perché il sangue viene rigurgitato attraverso la valvola aortica, causando una brusca riduzione della pressione arteriosa.

Diagnosi del rigurgito aortico Esame obiettivo

Ecocardiografia La diagnosi si basa sugli esiti dell'esame obiettivo (come un collasso del polso e il caratteristico soffio cardiaco) e si conferma con l'ecocardiogramma. L’ecocardiogramma mostra anche la gravità del rigurgito e l’eventuale coinvolgimento del miocardio. Se gli esiti dell’ecocardiogramma suggeriscono una dilatazione dell’aorta, spesso i medici eseguono una tomografia computerizzata (TC) o una risonanza magnetica per immagini (RMI) per identificare una dissezione aortica. La radiografia toracica e l’elettrocardiogramma (ECG) solitamente mostrano segni di dilatazione cardiaca. Prima dell’intervento, deve essere eseguita un’angiografia coronarica, perché circa il 20% dei soggetti con rigurgito aortico presenta anche una coronaropatia. Anche i familiari di primo grado (vale a dire genitori, fratelli o figli) delle persone con una valvola aortica bicuspide devono essere esaminati, perché nel 20-30% dei casi possiedono anch’essi una valvola bicuspide, fatto che aumenta il loro rischio di sviluppare rigurgito aortico con l’avanzare dell’età. Sostituzione della valvola aor... Video

Trattamento del rigurgito aortico Riparazione o sostituzione valvolare Il trattamento farmacologico non è particolarmente efficace nel rallentare la progressione dell’insufficienza cardiaca e non elimina la necessità di un tempestivo intervento di riparazione o di sostituzione della valvola. Periodicamente, viene eseguito un ecocardiogramma per determinare il tempo di dilatazione del ventricolo sinistro e decidere quale tipo di intervento chirurgico sia più indicato. La valvola danneggiata deve essere riparata o sostituita con una valvola artificiale, prima che il ventricolo sinistro sia danneggiato in modo irreversibile. I soggetti sottoposti a intervento di sostituzione valvolare ricevono profilassi antibiotica prima di qualsiasi procedura chirurgica, odontoiatrica o medica (vedere Esempi di procedure che richiedono profilassi antibiotica), al fine di ridurre il rischio di infezione della valvola cardiaca.

Prognosi del rigurgito aortico Con il trattamento, la prognosi dei soggetti con rigurgito aortico da lieve a moderato è molto buona. Se si procede alla sostituzione valvolare prima dello sviluppo di insufficienza cardiaca, è buona anche la prognosi a lungo termine dei soggetti con rigurgito aortico da moderato a grave. Tuttavia, le prospettive per i soggetti con rigurgito aortico grave e insufficienza cardiaca sono notevolmente peggiori.