Sindrome del cuore sinistro ipoplasico

Tutti i neonati colpiti sono trattati in un’unità di terapia intensiva neonatale o in un’unità di cure intensive cardiache pediatrica. Per prevenire la chiusura del dotto arterioso o per riaprire un dotto chiuso viene somministrata una prostaglandina per via endovenosa. I neonati, in particolare quelli in condizioni critiche, di solito necessitano di respirazione assistita (ventilazione meccanica). Per i neonati gravemente malati possono essere necessari farmaci per migliorare la funzione cardiaca.