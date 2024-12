Tumori epatici primitivi

Esame obiettivo

Esami di diagnostica per immagini e del sangue

A volte biopsia del fegato

Si sospetta un epatoblastoma quando il medico riscontra la presenza di una massa di grandi dimensioni nel quadrante superiore destro dell’addome di un bambino che presenta un peggioramento delle condizioni di salute. Per formulare la diagnosi, il medico può servirsi dei risultati degli esami del sangue per misurare i livelli di AFP e degli esami di diagnostica per immagini. I livelli di AFP, una proteina normalmente prodotta dalle cellule epatiche immature, di solito aumentano in caso di tumore epatico.

Il colangiocarcinoma epatico, il carcinoma fibrolamellare, l’epatoblastoma e l’angiosarcoma vengono diagnosticati con una biopsia epatica (la rimozione di un campione di tessuto epatico mediante un ago per l’esame al microscopio).

Il colangiocarcinoma dei dotti biliari extraepatici di solito viene diagnosticato con esami radiologici particolari (come la risonanza magnetica per immagini [RMI], la colangiopancreatografia retrograda endoscopica [CPRE] e l’angiografia transepatica percutanea) o con l’intervento chirurgico. Nei due terzi dei soggetti interessati, nel momento in cui viene rilevato il tumore si è già esteso ai linfonodi vicini.