Panoramica delle sindromi da delezione cromosomica

Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University

Le sindromi da delezione cromosomica si verificano quando manca una parte di un cromosoma.

(Vedere anche Panoramica sulle malattie cromosomiche e genetiche.)

I cromosomi sono strutture presenti nelle cellule che contengono il DNA e svariati geni.

I geni sono segmenti di acido desossiribonucleico (DNA) che contengono il codice per una specifica proteina che funziona in uno o più tipi di cellule dell’organismo. I geni contengono istruzioni che determinano l’aspetto e il funzionamento probabile dell’organismo. (Per un approfondimento sulla genetica vedere Geni e cromosomi.)

Se mancano parti di un cromosoma, possono verificarsi varie sindromi. In questo caso si parla di sindromi da delezione cromosomica, che tendono a causare difetti congeniti, deficit intellettivo e problemi dello sviluppo fisico. In alcuni casi i difetti possono essere gravi e i bambini colpiti possono morire già nella prima infanzia o nell’infanzia.

Esistono molte sindromi da delezione cromosomica, che includono

Le sindromi da delezione cromosomica possono essere sospettate prima o dopo la nascita. La diagnosi di queste sindromi è confermata da analisi dei cromosomi. (Vedere anche Tecnologie di sequenziamento di ultima generazione.)

Alcuni difetti fisici possono essere corretti chirurgicamente, ma generalmente il trattamento è di supporto.