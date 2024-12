Alterazioni cutanee che influiscono sul pene

La dermatite da contatto è spesso dovuta all’uso di un profilattico in lattice da parte di soggetti allergici al lattice. Solitamente si presenta con macchie rosse e pruriginose. A volte, la pelle si lacera oppure un liquido fuoriesce dall’area intorno alle macchie. I soggetti affetti da questa patologia dovrebbero utilizzare un profilattico sintetico non in lattice. I profilattici naturali non proteggono adeguatamente dalle infezioni da virus dell’immunodeficienza umana. Se necessario, i sintomi possono essere alleviati con una crema corticosteroidea, come una crema a base di idrocortisone all’1% (disponibile senza prescrizione).