Valutazione medica

Per diagnosticare un’infiammazione del pene, in genere il medico esamina il pene e l’area genitale ed eventualmente si informa se il paziente ha fatto uso di preservativi in lattice.

Potrebbe essere opportuno misurare i livelli ematici di zucchero per verificare la presenza di diabete ed eseguire esami per riscontrare la presenza di infezioni da lievito e infezioni a trasmissione sessuale (ITS).