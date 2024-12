CONSULTA LA VERSIONE PER I PROFESSIONISTI

Carcinoma a cellule squamose in situ

Il carcinoma a cellule squamose in situ è una forma iniziale di carcinoma a cellule squamose confinata nello strato esterno della pelle (epidermide) e che non ha ancora invaso gli strati più profondi.

Il carcinoma a cellule squamose in situ (in precedenza noto come malattia di Bowen) colpisce più comunemente le zone della pelle esposte al sole, ma può svilupparsi ovunque.

Potrebbero comparire molti carcinomi o soltanto alcuni. La pelle interessata appare di colore rosso-marrone e squamosa oppure crostosa e piana, a volte simile a una chiazza di psoriasi, dermatite o a un’infezione micotica (chiamata tinea o dermatofitosi).

Carcinoma a cellule squamose in situ (stinco) Immagine DOTT. P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Diagnosi del carcinoma a cellule squamose in situ Biopsia La biopsia è la procedura standard per confermare la diagnosi di carcinoma a cellule squamose in situ. Durante questa procedura, i medici prelevano un pezzetto di tumore per esaminarlo al microscopio.

Trattamento del carcinoma a cellule squamose in situ Asportazione del tumore I medici possono rimuovere il tumore in ambulatorio raschiandolo e bruciandolo con un ago elettrico (procedura nota come curettage ed elettrodissecazione) o tagliandolo e asportandolo. I medici possono distruggere il tumore applicando alla pelle temperature estremamente basse (criochirurgia), una corrente elettrica (elettrocauterizzazione) o chemioterapia.

Prevenzione del carcinoma a cellule squamose in situ Poiché il carcinoma a cellule squamose in situ sembra essere associato all’esposizione ai raggi UV, i medici raccomandano una serie di misure per limitarla, fin dalla prima infanzia: Evitare il sole: ad esempio, ricercare l’ombra, minimizzare le attività all’aperto da svolgere tra le 10 e le 16 (quando i raggi del sole sono particolarmente forti) ed evitare di esporsi al sole e di usare i lettini abbronzanti

Indossare indumenti protettivi: ad esempio, camice a maniche lunghe, pantaloni e cappelli dalle falde larghe

Utilizzare filtri solari: dotati di un fattore di protezione solare (FPS) di almeno 30 con protezione UVA e UVB usati in base alle indicazioni e riapplicati ogni 2 ore e dopo il nuoto o dopo aver sudato, ma non impiegati per prolungare l’esposizione al sole