Biopsia

Dato che la malattia di Paget somiglia molto a una comune dermatite, per la diagnosi è necessaria una biopsia. Durante questa procedura, un pezzetto di cute viene rimosso ed esaminato al microscopio.

Come per altri tipi di tumore, una volta confermata la diagnosi di malattia di Paget della mammella i medici eseguono un esame obiettivo e degli esami per verificare se il cancro si è diffuso.