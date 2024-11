Fimosi e parafimosi

Nella parafimosi, il prepuzio retratto non può essere tirato in avanti per ricoprire il glande. Questa condizione comunemente si sviluppa quando il prepuzio viene lasciato retratto a seguito di una procedura medica (come la cateterizzazione) o dopo la detersione del pene di un bambino. Il glande si gonfia e aumenta la pressione sul prepuzio retratto, che rimane quindi intrappolato. La pressione crescente impedisce, alla fine, che il sangue raggiunga il pene, cosa che può provocare la distruzione del tessuto del pene se il prepuzio non viene tirato in avanti.

Parafimosi Immagine © Springer Science+Business Media

La parafimosi è un’emergenza medica che richiede il trattamento immediato. Il trattamento immediato implica la compressione del glande per ridurne il volume, in modo che il prepuzio possa essere tirato in avanti. Se questa tecnica non funziona, il pene viene sottoposto ad anestesia e il prepuzio viene inciso per alleviare la costrizione. Successivamente viene effettuata la circoncisione.