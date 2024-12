Tumore dei seni paranasali

Diagnostica per immagini

Biopsia

Vengono condotti esami di diagnostica per immagini (di solito tomografia computerizzata e risonanza magnetica per immagini) per localizzare il tumore e descriverne l’entità. Per confermare il cancro, viene condotta una biopsia prelevando del tessuto ed esaminandolo al microscopio. Con un tubo flessibile chiamato endoscopio i medici possono osservare, eseguire una biopsia e talvolta rimuovere, un tumore.