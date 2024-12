Tumore delle ghiandole salivari

Biopsia

Esami di diagnostica per immagini per la stadiazione

I medici eseguono una biopsia (asportazione di un campione di tessuto per l’esame al microscopio) di qualsiasi ghiandola salivare che sospettano essere cancerosa. Se l’esito della biopsia evidenzia un tumore, si eseguono esami di diagnostica per immagini, come tomografia computerizzata (TC) e risonanza magnetica per immagini (RMI) per verificarne l’entità. Poiché alcuni tumori delle ghiandole salivari si diffondono ampiamente, è anche possibile eseguire esami di diagnostica per immagini di polmoni, fegato, ossa e cervello.