Laringoscopia

Biopsia

Esami di diagnostica per immagini per la stadiazione

Per formulare la diagnosi di tumore della laringe, il medico ispeziona inizialmente la laringe con una sottile sonda flessibile a fibre ottiche usata per la visualizzazione diretta della laringe (laringoscopio) e preleva un campione di tessuto per l’esame istologico al microscopio (biopsia). La biopsia è eseguita più spesso in sala operatoria, con il paziente in anestesia generale. Se il tumore è presente, il soggetto può anche essere sottoposto a test di stadiazione per determinare l’entità di diffusione del tumore, inclusa una