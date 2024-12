I sintomi dipendono dal punto in cui si trova esattamente il tumore della bocca o della gola.

In caso di tumore della bocca, è possibile non avere sintomi per lungo tempo, fatta eccezione per:

Una chiazza rossa o bianca indolore in bocca che può essere piatta o leggermente in rilievo

Man mano che il tumore cresce, è possibile avere:

Dolore

Difficoltà di linguaggio

Problemi di deglutizione

Presenza di una protuberanza sul collo

In caso di tumore della gola, è possibile avere:

Otalgia o mal di gola, in particolare quando si deglutisce

Difficoltà nel deglutire e parlare

Presenza di una protuberanza sul collo

Talvolta, quando si è affetti da tumore della bocca o della gola si perde peso perché si avverte dolore mangiando.