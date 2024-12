Tumori ossei primari maligni

L’osteosarcoma è il tipo più comune di tumore osseo primitivo maligno, se si considera il mieloma multiplo come un tumore ematologico. Sebbene siano molto frequenti nei soggetti di 10-25 anni di età, gli osteosarcomi possono insorgere a qualsiasi età. Esiste una predisposizione genetica, specialmente nei bambini portatori del gene del retinoblastoma ereditario e della sindrome di Li-Fraumeni. Gli anziani che soffrono di malattia ossea di Paget e sono stati sottoposti a radioterapia ossea per un altro tumore, o che presentano aree di tessuto osseo necrotico (cosiddetto infarto osseo) e altre patologie, a volte sviluppano questo tipo di tumore. In genere, gli osteosarcomi si formano dentro o interno al ginocchio, ma possono formarsi in qualsiasi osso. Tendono a diffondersi (metastatizzare) ai polmoni o ad altre ossa. Spesso, questi tumori causano dolore e tumefazione.

Si procede alle radiografie, ma per la diagnosi di osteosarcoma è necessario asportare un campione di tessuto da esaminare al microscopio (biopsia). È necessario sottoporsi a radiografia toracica e a una tomografia computerizzata (TC) toracica per individuare eventuali metastasi ai polmoni, e a una scintigrafia ossea per rilevare un’eventuale diffusione alle altre ossa. Altri esami di diagnostica per immagini che vengono eseguiti sono la risonanza magnetica per immagini (RMI) e la tomografia a emissione di positroni (PET) combinata con la tomografia computerizzata (PET-CT).

Osteosarcoma Immagine Per gentile concessione di Michael J. Joyce, MD e Hakan Ilaslan, MD.

Oltre il 65% delle persone affette da questo tipo di tumore sopravvive per almeno 5 anni dopo la diagnosi, purché si sottoponga a chemioterapia e il tumore non presenti metastasi. Se la chemioterapia distrugge la maggior parte del tumore, la speranza di sopravvivenza di almeno 5 anni è superiore al 90%. Poiché le procedure chirurgiche sono migliorate, ora è in genere possibile salvare e ricostruire il braccio o la gamba. In passato, l’arto colpito doveva essere spesso amputato.

Gli osteosarcomi sono trattati di solito con l’associazione di chemioterapia e chirurgia. Solitamente viene effettuata prima la chemioterapia. Spesso, il dolore cessa durante questa fase di trattamento. In seguito, la massa tumorale viene rimossa chirurgicamente senza inciderla. L’incisione del tumore provoca la fuoriuscita di cellule che possono provocare recidive del tumore nella stessa zona. Dopo l’intervento chirurgico la chemioterapia continua