Mal d’orecchi

Il modo migliore per trattare l’otalgia è occuparsi del disturbo di base.

Il soggetto può assumere un antidolorifico per via orale. Di solito, è utile un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) o paracetamolo. Tuttavia, alcune persone, soprattutto chi presenta un’infezione grave dell’orecchio esterno, potrebbero dover assumere per qualche giorno un oppioide, come ossicodone o idrocodone. Per un’infezione grave dell’orecchio esterno, i medici spesso aspirano il pus o altre secrezioni dal condotto uditivo e inseriscono un piccolo stuello in schiuma. Lo stuello può essere inumidito con gocce auricolari cortisoniche e/o antibiotiche.

Le gocce auricolari che contengono antidolorifici (come combinazioni di antipirina/benzocaina) in genere non sono molto efficaci ma possono essere usate per qualche giorno. Queste gocce (e qualsiasi altra goccia auricolare, come quelle per rimuovere il cerume) non devono essere usate da soggetti che potrebbero avere un timpano perforato. Si consiglia quindi di consultare un medico prima dell’uso.

Sapevate che...

È necessario evitare di pulire l’interno delle orecchie con degli oggetti (anche se soffici o se la persona pensa di fare attenzione). Inoltre, non bisogna cercare di irrigare le orecchie senza previa indicazione di un medico e in tal caso, bisogna farlo con delicatezza. Un irrigatore orale (come quelli usati per la pulizia dei denti) non va mai usato nelle orecchie.