Cellulite tonsillare e ascesso tonsillare

Antibiotici

Drenaggio del pus

Talvolta, tonsillectomia

Il trattamento della cellulite tonsillare o dell’ascesso tonsillare prevede liquidi e antibiotici, come penicillina o clindamicina, somministrati per via endovenosa o orale. Gli antibiotici possono essere modificati in base ai risultati della coltura. La terapia con antibiotici viene quindi continuata per 10 giorni.

Se non è presente un ascesso, di solito il trattamento con antibiotici inizia a bonificare l’infezione entro 48 ore.

Se è presente un ascesso peritonsillare, è necessario drenare il pus con un ago o con un’incisione. Inizialmente, si addormenta la regione interessata con uno spray o un’iniezione di anestetico. L’ecografia può aiutare a localizzare l’ascesso e quindi a stabilire il punto di inserimento dell’ago. Il trattamento con antibiotici viene poi continuato per via orale o endovenosa. Sebbene la maggior parte dei pazienti possa essere trattata in regime ambulatoriale, alcuni vengono ricoverati brevemente per la somministrazione di antibiotici per via endovenosa e per monitorare la respirazione.

Gli ascessi peritonsillari tendono a recidivare. Le recidive si possono prevenire con l’asportazione delle tonsille (tonsillectomia), in genere eseguita 4-6 settimane dopo la risoluzione dell’infezione o prima se non si riesce a controllarla con gli antibiotici. Raramente, la tonsillectomia viene eseguita immediatamente, ad esempio in caso di paziente giovane con tonsilliti frequenti o apnea ostruttiva del sonno.

Se è presente un ascesso parafaringeo, viene solitamente eseguito un intervento chirurgico per drenare il pus.