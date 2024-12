Lesione dell’orecchio

Se un taglio (lacerazione) interessa tutto l’orecchio, la zona deve essere pulita a fondo, la cute deve essere suturata e si deve applicare una medicazione per proteggere l’area interessata e consentire la guarigione della cartilagine. Anche la cartilagine viene suturata a meno che la cute che la ricopre non sia stata strappata. Talvolta si somministrano antibiotici per prevenire l’infezione, in particolare se la lesione è dovuta a un morso. Una volta guarita la lesione, può essere necessario un intervento di chirurgia estetica.

Le ferite da morso umano all’orecchio sono ad alto rischio di infezione, soprattutto di infezioni potenzialmente gravi della cartilagine. È necessario rimuovere meticolosamente qualsiasi tessuto danneggiato o necrotico e somministrare antibiotici, e talvolta farmaci antivirali, a scopo preventivo.