Talvolta, corticosteroidi come prednisone, per ridurre l’infiammazione

Talvolta, farmaci antivirali per trattare l’infezione

Talvolta, farmaci oppioidi per il dolore

Raramente, trattamento chirurgico per alleviare la pressione sul nervo facciale

I medici possono prescrivere ai pazienti farmaci per alleviare i sintomi e trattare l’herpes zoster oticus. Tuttavia, non è chiaro se tali farmaci siano davvero utili. I corticosteroidi, come il prednisone, sono somministrati per bloccare l’infiammazione. I farmaci antivirali come aciclovir o valaciclovir possono aiutare a ridurre la durata dell’infezione e sono somministrati normalmente a pazienti con un sistema immunitario indebolito o compromesso. Il diazepam è somministrato per alleviare le vertigini. Gli oppioidi per via orale vengono prescritti per il dolore intenso.

Altri trattamenti possono essere somministrati ai soggetti con dolore residuo prolungato (nevralgia posterpetica). Questi trattamenti includono cerotti cutanei medicati, farmaci anticonvulsivanti e antidepressivi triciclici.

I soggetti con paralisi completa del viso possono necessitare di una procedura chirurgica per alleviare la pressione sul nervo facciale.