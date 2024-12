Nevralgia glossofaringea

Farmaci anticonvulsivanti

Un anestetico locale

Talvolta intervento chirurgico

Possono essere d’aiuto gli stessi farmaci usati per trattare la nevralgia del trigemino: farmaci anticonvulsivanti (carbamazepina, oxacarbazepina, gabapentin o fenitoina), baclofene e antidepressivi triciclici. (I farmaci anticonvulsivanti stabilizzano le membrane delle cellule nervose.) Il blocco del nervo può essere utilizzato immediatamente per alleviare il dolore fino a quando il farmaco assunto per via orale non ha effetto.

Se questi farmaci non sono efficaci, l’applicazione di un anestetico locale (come la lidocaina) sulla parte posteriore della gola può dare un sollievo temporaneo (come pure confermare la diagnosi).

Tuttavia, per un sollievo permanente, può essere necessaria la chirurgia. Il nervo glossofaringeo viene separato dall’arteria che lo sta comprimendo posizionando fra loro una piccola spugna (detta decompressione vascolare).