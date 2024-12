Infezione del condotto uditivo (otite del nuotatore)

Rimozione dei residui infetti dal condotto uditivo e precauzioni per mantenere l’orecchio asciutto

Gocce auricolari contenenti aceto bianco e/o corticosteroidi

Talvolta, gocce auricolari contenenti antibiotici

Raramente, antibiotici assunti per via orale

Per trattare l’infezione del condotto uditivo dovuta a qualsiasi causa il medico prima di tutto rimuove i residui infetti dal condotto mediante aspirazione o con bastoncini cotonati asciutti. Spesso dopo la pulizia del condotto uditivo l’udito torna normale.

In genere, a un soggetto con infezione lieve del condotto uditivo vengono prescritte gocce auricolari contenenti aceto bianco e gocce contenenti un corticosteroide (come l’idrocortisone o il desametasone) da usare più volte al giorno per una settimana al massimo. L’aceto bianco (acido acetico) è utile perché i batteri non crescono molto bene in un ambiente acido.

In caso di infezioni moderate o gravi, vengono prescritte anche gocce auricolari antibiotiche. Se il condotto uditivo è molto edematoso, il medico vi inserisce un piccolo stuello per favorire la penetrazione delle gocce di antibiotico/corticosteroide. Lo stuello viene lasciato in sede per 24-72 ore, dopodiché l’edema può essersi riassorbito al punto da consentire alle gocce di penetrare direttamente nel condotto uditivo.

I soggetti con otite esterna acuta grave (infezione che si estende oltre il condotto uditivo) potrebbero dover assumere antibiotici per via orale, (come cefalexina o ciprofloxacina).

Gli analgesici, quali paracetamolo o ibuprofene, possono contribuire a ridurre il dolore nelle prime 24-48 ore, finché l’infiammazione non inizia a ridursi.

Per trattare l’infezione micotica del condotto uditivo, il medico pulisce a fondo il condotto uditivo e inserisce gocce auricolari antimicotiche. Potrebbero essere necessari pulizie e trattamenti ripetuti. Alcuni medici ritengono che per le infezioni micotiche del condotto uditivo sia particolarmente efficace strofinare una combinazione di alcol disinfettante e aceto bianco. L’alcol asciuga il condotto uditivo e nel contempo l’aceto bianco crea un ambiente acido che non consente ai funghi di crescere.

Sia per le infezioni batteriche che per quelle micotiche, si consiglia di mantenere l’orecchio asciutto osservando le dovute precauzioni (come indossare una cuffia quando ci si fa la doccia ed evitare di nuotare) fino alla scomparsa dell’infezione. Per ridurre l’umidità nel condotto si può anche utilizzare un asciugacapelli a bassa temperatura.

Per i foruncoli, si può applicare un impacco riscaldante per un breve periodo di tempo e si possono somministrare analgesici per alleviare il dolore. Anche il calore può agevolare una guarigione rapida. Si somministra anche un antibiotico per via orale. Un foruncolo che inizi a emergere in superficie può essere inciso per drenare il pus.