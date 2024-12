Antibiotici, di norma somministrati in vena (per via endovenosa)

Corticosteroidi applicati all’orecchio esterno

Talvolta, ossigenoterapia iperbarica

Controllo del diabete o di altre patologie che indeboliscono il sistema immunitario

Pulizia ripetuta del condotto uditivo

In genere, l’otite esterna maligna viene trattata con un ciclo di antibiotici di 6 settimane somministrati in vena. Tuttavia, i soggetti con infezione lieve possono essere trattati con alte dosi di antibiotico come ciprofloxacina per via orale. I soggetti con malattia ossea estesa possono richiedere una terapia antibiotica per un periodo più lungo. Per trattare l’otite maligna si utilizzano anche gocce auricolari o medicazioni che contengono una combinazione di ciprofloxacina (un antibiotico) e desametasone (un corticosteroide).

In alcuni casi è possibile ricorrere al trattamento in una camera di ossigeno ad alta pressione (ossigenoterapia iperbarica).

È essenziale un controllo meticoloso del diabete. Se possibile, il medico interrompe la somministrazione di qualsiasi farmaco, che sopprime il sistema immunitario.

Sebbene in genere non sia necessario ricorrere alla chirurgia, si devono effettuare cicli ripetuti di pulizia e rimozione della pelle morta e del tessuto infiammatorio (sbrigliamento) presenti nel condotto uditivo, un’operazione da svolgere presso l’ambulatorio medico fino alla scomparsa dell’infezione.