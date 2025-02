Trattamento dei sintomi e delle complicanze

Sirolimus o everolimus

Il trattamento del complesso della sclerosi tuberosa si incentra sull’alleviamento dei sintomi:

Per gli attacchi epilettici: Possono essere utilizzati farmaci anticonvulsivanti. Se i farmaci non sono efficaci, a volte si esegue un intervento chirurgico per rimuovere un tumore o una piccola parte del cervello che è responsabile degli attacchi epilettici.

Per l’ipertensione arteriosa: è possibile utilizzare farmaci antipertensivi oppure si può asportare i tumori renali mediante un intervento chirurgico.

Per i disturbi comportamentali: Possono risultare utili le tecniche di gestione comportamentale (tra cui time-out e utilizzo coerente di appropriate conseguenze e ricompense). A volte sono necessari farmaci.

Per i ritardi evolutivi: possono essere raccomandate scuole speciali o fisioterapia, terapia occupazionale o logopedia.

Per le formazioni cutanee: è possibile la rimozione mediante dermoabrasione (sfregamento della pelle con uno strumento metallico per rimuovere lo strato superiore) o laser.

Per i tumori maligni e alcuni tumori benigni: si può usare everolimus o sirolimus per ridurre le dimensioni dei tumori, compresi i rabdomiomi nei neonati.

Sirolimus ed everolimus sono in fase di studio per stabilire se possano trattare efficacemente o prevenire alcune delle complicanze del complesso della sclerosi tuberosa. In alcuni soggetti, questi farmaci, assunti per via orale, hanno dimostrato di ridurre le dimensioni dei tumori cerebrali e cardiaci e le neoformazioni facciali e di alleviare le crisi convulsive. Sirolimus applicato sulla pelle può essere utile per le neoformazioni cutanee sul viso. Questi farmaci sono attualmente utilizzati per trattare alcuni tumori e prevenire il rigetto degli organi trapiantati.

È raccomandata la consulenza genetica per le persone affette e i familiari, nel caso in cui desiderino avere figli.