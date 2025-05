Sindrome di Von Hippel-Lindau (VHL)

Intervento chirurgico o talvolta radioterapia

Per gli angiomi retinici, laserterapia o applicazione di freddo estremo

Talvolta il farmaco belzutifan

I tumori sono asportati chirurgicamente, ove possibile, prima che provochino danni permanenti. In alcuni casi può essere utilizzata la radioterapia ad alto dosaggio indirizzata al tumore. I soggetti con tumori delle ghiandole surrenali possono aver bisogno anche di farmaci per controllare la pressione arteriosa. I soggetti con tumori renali in stadio avanzato possono ricevere altri farmaci.

Belzutifan può essere utilizzato in adulti affetti da tumori renali, tumori cerebrali o della colonna vertebrale oppure tumori del pancreas per i quali non è necessaria l’asportazione chirurgica immediata. Questo farmaco riduce le dimensioni dei tumori e ne arresta la progressione. Può essere utilizzato fino al peggioramento della malattia o fino a eccessivo peggioramento degli eventuali effetti collaterali.

Solitamente gli angiomi della retina sono distrutti mediante laserterapia o crioterapia. Queste procedure contribuiscono a preservare la vista.