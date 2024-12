Questioni etiche e legali a fine vita

La dichiarazione anticipata di trattamento è un insieme di documenti in cui si comunicano le volontà di un individuo in materia di salute, nel caso in cui quest’ultimo perda la capacità di decisione in materia di salute. Questo tipo di dichiarazioni deve essere rilasciato per iscritto e ottemperare ai requisiti legali dello stato. Esistono due tipi principali di dichiarazioni anticipate di trattamento: testamenti biologici e procure per l’assistenza sanitaria.

Il testamento biologico fornisce, in anticipo, le istruzioni o le preferenze dell’individuo su futuri trattamenti medici, in particolare in materia di assistenza terminale, in caso di perdita della capacità decisionale in materia di salute.

Una procura per l’assistenza sanitaria comporta la nomina di un soggetto (denominato agente o delegato sanitario, rappresentante sanitario o altro nome nei diversi Stati) incaricato di prendere decisioni, anche in materia di salute, per conto del soggetto (il mandante) in caso di incapacità (temporanea o permanente).

Un numero crescente di programmi statali e locali prevede trattamenti di sostegno vitale di emergenza oltre alla rianimazione cardiopolmonare (RCP, una procedura il cui obiettivo è ripristinare la funzionalità cardiaca e polmonare) per i soggetti con malattie in stadio avanzato. Questi programmi sono più comunemente noti come ordini medici per il trattamento di supporto vitale (POLST). I POLST sono applicabili in tutti gli ambiti assistenziali. In caso di una crisi medica, i tecnici medici di emergenza e altri professionisti sanitari dovrebbero innanzitutto attenersi ai POLST.

I programmi POLST e programmi simili prevedono un colloquio avviato dal medico e un processo decisionale condiviso con soggetti affetti da malattia avanzata o in stadio terminale. Dà luogo a un insieme mobile di ordini medici scritti dal medico, coerenti con gli obiettivi di cura del paziente, in linea con le volontà di quest’ultimo riguardo all’uso di RCP, alimentazione e idratazione artificiali, ricovero ospedaliero, ventilazione, terapia intensiva e altre procedure che potrebbero essere utilizzate durante una crisi clinica.

Tuttavia, anche in assenza di documenti scritti, una discussione fra il paziente, la famiglia e gli operatori sanitari sul percorso di cura migliore offre una buona base su cui impostare le decisioni da prendere successivamente, quando il paziente non sarà più in grado di prenderle, ed è molto meglio che non affrontare affatto l’argomento.