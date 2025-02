Distrofia muscolare di Duchenne e distrofia muscolare di Becker

La distrofia muscolare di Duchenne si manifesta fra i 2 e i 3 anni d’età. I primi sintomi riguardano ritardi dello sviluppo (in particolare all’inizio della deambulazione), difficoltà a camminare, a correre, a saltare o a salire le scale. I maschi con distrofia muscolare di Duchenne cadono spesso, con conseguenti frequenti fratture di braccia o gambe. Hanno un’andatura dondolante, in molti casi camminano sulle punte e hanno difficoltà a sollevarsi dal pavimento.

In seguito si verifica generalmente l’indebolimento dei muscoli della spalla che peggiora rapidamente. Con l’indebolimento, i muscoli si ingrossano, ma il tessuto alterato non è resistente. Nei giovani affetti da distrofia muscolare di Duchenne, si dilata e si indebolisce gradualmente anche il muscolo cardiaco, causando problemi di ritmo. In circa un terzo dei maschi con distrofia muscolare di Duchenne si osservano complicanze cardiache entro i 14 anni, mentre ne sono interessati tutti coloro che hanno superato i 18 anni. Tuttavia, poiché i bambini non sono in grado di fare esercizio fisico, l’indebolimento del muscolo cardiaco è asintomatico fino alla progressione del disturbo. Circa un terzo dei ragazzi presenta un lieve deficit intellettivo, che non peggiora ma che influisce principalmente sull’abilità verbale.

Nei ragazzi con distrofia muscolare di Duchenne, generalmente i muscoli degli arti si retraggono a livello delle articolazioni e gomiti e ginocchia non si estendono completamente. Alla fine, si sviluppa una curvatura anomala della colonna vertebrale (scoliosi). Tessuti adiposi e di altro tipo sostituiscono alcuni gruppi muscolari ingrossati, in particolare quelli del polpaccio. Entro i 12 anni la maggior parte dei ragazzi colpiti dal disturbo deve usare una sedia a rotelle. L’aumento della debolezza dei muscoli respiratori li rende anche suscettibili alla polmonite e ad altre malattie e, se non utilizzano un ventilatore meccanico (una macchina che aiuta l’aria a entrare e uscire dai polmoni) per aiutare la respirazione, la maggior parte muore entro i 20 anni. Tuttavia, i bambini che utilizzano un ventilatore meccanico possono vivere fino ai 30 anni e oltre.