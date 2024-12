Raffreddamento rapido del corpo

Somministrazione di dantrolene

Il corpo delle persone con ipertermia maligna viene raffreddato nel minor tempo possibile, solitamente rimuovendo i vestiti e ricoprendo la pelle con acqua o, occasionalmente, con ghiaccio. Per accelerare l’evaporazione e il raffreddamento, si può usare un ventilatore per ventilare il corpo. La temperatura corporea viene misurata frequentemente, spesso in maniera continua, in un’unità di terapia intensiva. Generalmente viene somministrato il dantrolene, un farmaco miorilassante. Rilassando i muscoli, si riducono anche la febbre e il danno muscolare.

Anche le anomalie della coagulazione del sangue e i sintomi correlati alle disfunzioni organiche possono richiedere un trattamento. Come avviene nel caso della sindrome maligna da neurolettici, i medici possono tentare di impedire il danno renale da mioglobinuria somministrando grandi quantità di liquidi addizionati con bicarbonato di sodio per via endovenosa.

Molte persone con ipertermia maligna muoiono anche se ricevono un trattamento precoce e intensivo.