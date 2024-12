Farmaci antimicotici applicati sulle zone colpite o a volte assunti per via orale

Per trattare la tinea versicolor può essere utilizzato qualsiasi farmaco antimicotico applicato direttamente sulle zone colpite (topico). Lo shampoo al solfuro di selenio da prescrizione è efficace se applicato sulla cute interessata (non solo sul cuoio capelluto) per 10 minuti al giorno per 1 settimana, oppure se applicato per 24 ore una volta alla settimana, per un mese. Altri trattamenti includono l’applicazione quotidiana di ketoconazolo topico per 2 settimane e bagni con un sapone allo zinco piritione o l’applicazione quotidiana di shampoo a base di sodio tiosolfato/acido salicilico sulla pelle per 1-2 settimane. (Vedere anche la tabella Alcuni farmaci antimicotici applicati sulla cute (farmaci topici).)

Talvolta, per trattare i soggetti con un’infezione diffusa o infezioni frequenti vengono usati farmaci antimicotici da assumere per via orale, come il fluconazolo (vedere la tabella Farmaci per le infezioni micotiche gravi).

Per ridurre la probabilità di recidiva dell’infezione, molti medici raccomandano un’igiene meticolosa e l’utilizzo regolare di sapone allo zinco piritione o di un altro trattamento topico una volta al mese.