Visita medica della cute

A volte esame e coltura dei raschiamenti della cute per ricercare un’infezione da lievito

I medici basano la diagnosi di intertrigine sulla localizzazione e sull’aspetto della pelle colpita.

Possono prelevare raschiamenti dalla cute ed esaminarli al microscopio. Questo esame li aiuta a capire se la causa dell’intertrigine è un’infezione da lievito. Occasionalmente, i raschiamenti vengono sottoposti a coltura (il processo di crescita di un organismo in laboratorio per l’identificazione) per agevolare l’identificazione dell’infezione da batteri o da lieviti.