Quali sono le cause delle infezioni da lievito?

Un’infezione da lievito è causata dal lievito Candida, un micete che vive normalmente sul corpo in piccole quantità. In piccole quantità e non si nota. Se il lievito cresce troppo, si sviluppa un’eruzione cutanea.

Alcune cause di eccessiva crescita del lievito includono:

Indossare biancheria intima aderente, compresi i reggiseni o altri indumenti che mantengono il sudore vicino al corpo

Lasciare i pannolini bagnati o sporchi sui bambini troppo a lungo

Diabete

Sistema immunitario indebolito a causa di disturbi come l’infezione da HIV o il cancro

Assunzione di antibiotici

Di preferenza, il lievito vive su aree del corpo non esposte alla luce e umide. Pertanto, le infezioni da lievito sono più comuni in queste aree: