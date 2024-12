Una reazione dermatofitide è la reazione del corpo ad un’infezione da dermatofiti (micotica) ed è rappresentata da un’eruzione cutanea che compare su un’area del corpo diversa da quella in cui l’infezione era iniziata.

Una reazione dermatofitide non è, in realtà, un tipo di dermatofitosi. Piuttosto, un’infezione micotica su un’area del corpo può causare la comparsa di un’eruzione cutanea allergica su un’altra area del corpo che non era infetta. Per esempio, un’infezione micotica sul piede può provocare un’eruzione pruriginosa prominente sulle dita della mano. Queste eruzioni (dermatofitidi, definiti anche reazioni idiche) sono reazioni allergiche al micete. Non sono dovute al contatto con la superficie infetta. Le eruzioni possono comparire su molte aree diverse del corpo contemporaneamente

e sono tipicamente pruriginose. Possono avere l’aspetto di

Puntini pieni di liquido (sulle mani o sui piedi)

Escrescenze solide

Chiazze rosse in rilievo

Aree simili a ecchimosi profonde e in rilievo sugli stinchi

Punti rosso-rosati simili a bersagli

Gonfiore rosso e in rilievo (orticaria)

Reazione dermatofitide Immagine Immagine per gentile concessione di CDC/Dott.ssa Lucille K. Georg tramite la Public Health Image Library dei Centers for Disease Control and Prevention.

Diagnosi della reazione dermatofitide Esame della cute graffiata I medici formulano la diagnosi di reazioni dermatofitidi esaminando i raschiamenti della cute. I raschiamenti prelevati dalle aree che presentano l’infezione da dermatofiti mostrano il fungo, ma i raschiamenti prelevati dalle aree che presentano la reazione dermatofitide non lo mostrano. Questa combinazione di riscontri indica che la seconda eruzione (separata) è una reazione dermatofitide.