La paronichia cronica è un’infiammazione ricorrente o persistente della plica ungueale, solitamente delle dita della mano.

(Vedere anche Paronichia acuta.)

La paronichia cronica si verifica quasi sempre in persone le cui mani sono perennemente bagnate (ad esempio, lavapiatti, baristi e addetti alle pulizie), soprattutto se tali individui soffrono di eczema delle mani o diabete, o se presentano una compromissione del sistema immunitario. Il lievito Candida è spesso presente, tuttavia il suo ruolo nello sviluppo della paronichia cronica non è chiaro, in quanto l’eliminazione completa del lievito non sempre risolve la patologia. La paronichia cronica può essere causata da un’infiammazione cutanea di tipo irritativo (dermatite) oltre che dalla presenza di miceti del genere Candida.

La plica ungueale (la porzione di cute dura ai lati della lamina ungueale, dove l’unghia e la pelle si incontrano) si presenta dolente, spontaneamente e alla palpazione, e arrossata come nella paronichia acuta, ma generalmente non si accumula pus. Spesso si manifestano la perdita della cuticola (la cute alla base dell’unghia) e la separazione della plica ungueale dalla lamina ungueale (la parte più dura dell’unghia). Si forma allora uno spazio che consente agli agenti irritanti e ai microrganismi di penetrare. Può avvenire la distorsione dell’unghia.

Paronichia cronica Nascondi dettagli L’immagine mostra pieghe ungueali arrossate e gonfie e perdita delle cuticole ungueali tipiche della paronichia cronica. © Springer Science+Business Media

I medici formulano la diagnosi di paronichia cronica esaminando il dito interessato.