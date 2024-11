Tigna della barba (tinea barbae)

Farmaci antimicotici assunti per via orale

A volte un corticosteroide

Il trattamento della tinea barbae prevede un farmaco antimicotico, come la griseofulvina, la terbinafina o l’itraconazolo, assunto per via orale.

In caso di area gravemente infiammata, i medici possono aggiungere corticosteroidi, come il prednisone assunto per via orale, per ridurre i sintomi ed, eventualmente, i rischi di cicatrizzazione.